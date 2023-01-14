'Усі понесуть відповідальність. Максимальну': Зеленський відреагував на черговий теракт росіян проти мирних українців

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий масований обстріл України російськими терористами. Зокрема, він прокоментував удар по багатоповерхівці у Дніпрі внаслідок якого загинули п'ятеро людей та близько 40 зазнали поранень.

Глава держави у соцмережах пообіцяв росіянам максимальну відповідальність за вбивства мирних українців. Також він зауважив, що всі причетні до цього терору будуть знайдені та покарані.

"Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", – зауважив Зеленський.

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Тим часом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок влучання російської ракети по багатоповерхівці у Дніпрі загинули 5 людей (станом на 18:35 14 січня). "Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому – три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дiвчинка тяжка. Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали…", – додав він

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів по українських населених пунктах. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях. Під вечір росія випустила ракетою по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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