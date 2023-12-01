Всього за годину роботу снайпери ССО ліквідували понад десяток окупантів (відео)

Снайпери Сил Спеціальних операцій провели вдале "полювання" на позиції ворога. Лише за годину роботи професіоналів було вбито 12 російських бойовиків, а трьох – знешкоджено.

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Як повідомили у пресслужбі ССО, нині воїни Сил спеціальних операцій працюють на найскладніших ділянках фронту, зокрема на Авдіївському напрямку.

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"Авдіївський напрямок. Там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.

Нагадаємо, снайпер з СБУ встановив новий світовий рекорд: знищив російського окупанта з відстані 3,8 км.

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