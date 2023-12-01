Всего за час работы снайперы ССО ликвидировали более десятка оккупантов (видео)

Снайперы Сил Специальных операций провели удачную "охоту" на позиции врага. Только за час работы профессионалов были убиты 12 российских боевиков, а три – обезврежены.

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Как сообщили в пресс-службе ССО, сейчас воины Сил специальных операций работают на самых сложных участках фронта, в том числе на Авдеевском направлении.

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"Авдеевское направление. Там лишь через час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника. Еще трое оккупантов, пытавшихся подойти к позициям украинских военных, получили ранения", – говорится в сообщении.

Снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1170 метров.

Напомним, снайпер из СБУ установил новый мировой рекорд: уничтожил российского оккупанта с расстояния 3,8 км.

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