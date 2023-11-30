Бойцы ССО на Херсонщине уничтожили 'Солнцепек' российских оккупантов: видео

В Херсонской области бойцы Сил Специальных операций совместно с бойцами Службы безопасности и разведчиками ликвидировали тяжелую огнеметную систему российских боевиков "Солнцепек".

Видео дня

Как сообщили в пресс-службе ССО, из этой огнеметной системы россияне ежедневно обстреливали позиции украинских войск на плацдарме в Крынках на левобережье Херсонщины.

Читайте также: Снайперы ССО за сутки ликвидировали 10 оккупантов и их САУ "Гиацинт-С" (видео)

"Солнцепек" был уничтожен с помощью ударных беспилотных разведывательных авиационных комплексов.

"На Херсонском направлении операторы ССО во взаимодействии с СБУ и разведчиками 140-го ОРБ Морской пехоты обнаружили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек"", – говорится в сообщении Сил Специальных операций.

ТОС-1А "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система, которая выстреливает термобарические боеприпасы залпом из 24 снарядов.

Напомним, бойцы "Азова" уничтожили сразу четыре комплекса оккупантов "Муром" стоимостью 200 тысяч долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!