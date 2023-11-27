Снайперы ССО за сутки ликвидировали 10 оккупантов и их САУ 'Гиацинт-С' (видео)

Бойцы Сил Специальных операций ВСУ во время боев на Лиманском и Купянском направлениях провели несколько специальных операций по уничтожению врага и его техники.

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В частности, на Лиманском отрезке за сутки воины ССО ликвидировали 10 оккупантов. Врага уничтожали снайперы.

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"В результате успешной работы снайперов 3-го отдельного полка только за сутки ликвидировано 10 единиц живой силы противника", — сообщили в Телеграм-канале ССО.

А на Купянском направлении бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по вражеской САУ 2С5 "Гиацинт-С".

"Операторы 3-го полка ССО выявили позицию самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении. Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы "Азова" уничтожили сразу четыре комплекса оккупантов "Муром" стоимостью 200 тысяч долларов.

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