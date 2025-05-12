Усім власникам собак необхідно відвідати ЦНАП для реєстрації домашньої тварини: який дедлайн

Із 12 травня в усіх столичних ЦНАПах з’явиться нова послуга — реєстрація домашніх тварин. Обов’язковою вона стане для власників собак, а от реєстрація котів поки що залишатиметься добровільною.

За словами директора Київської міської лікарні ветеринарної медицини, облік у ЦНАПах стосуватиметься всіх собак, незалежно від породи чи розміру. Для котів процедура лишається на вибір власника.

Після реєстрації кожна тварина отримає унікальний ідентифікаційний номер, а господар — офіційне посвідчення про реєстрацію, що підтверджує право власності. Такий документ стане в пригоді у випадку втрати тварини чи у спірних ситуаціях.

Як відбуватиметься реєстрація

Для реєстрації улюбленця потрібно звернутися до будь-якого ЦНАПу Києва, маючи з собою:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

ветеринарний паспорт тварини (за наявності);

документи про чіпування (якщо тварина вже має чіп).

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Навіщо це потрібно

Реєстрація — це не просто формальність. Вона спрямована на:

зменшення кількості безпритульних тварин;

оперативне повернення загублених улюбленців їхнім господарям;

контроль за дотриманням правил утримання тварин у місті;

підвищення відповідальності власників;

формування єдиної бази для ветеринарного моніторингу.

Фахівці з захисту тварин підтримують цю ініціативу, називаючи її важливим кроком до цивілізованого поводження з тваринами та ефективним інструментом боротьби з безпритульністю.

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