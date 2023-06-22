ЗСУ просуваються вперед та витісняють окупантів: Маляр прокоментувала події на фронті

Сили оборони продовжують наступати на різних ділянках фронту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на різних напрямках станом на 22 червня.

За її словами, ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це Маляр повідомила у Telegram.

"За поточну добу ситуація суттєво не змінилась. На півдні наступ наших сил оборони триває, ми поступово просуваємося вперед, маємо часткові успіхи, відтісняємо противника і вирівнюємо фронт. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках", – йдеться у повідомленні.

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Маляр додала, що на деяких ділянках ЗСУ просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас окупанти намагаються відновити втрачені позиції, підтягують та застосовують резерви, втім, зазнають великих втрат.

Своєю чергою на сході Сили оборони вели як наступальні, так і обороні дії. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках тривають бої, Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога.

Найважчі бої, за словами Маляр, на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області. Протягом доби Сили оборони вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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