ВСУ продвигаются вперед и вытесняют оккупантов: Маляр прокомментировала события на фронте

Силы обороны продолжают наступать на разных участках фронта. Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала ситуацию по разным направлениям по состоянию на 22 июня.

По ее словам, ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом Маляр сообщила в Telegram.

"За текущие сутки ситуация существенно не изменилась. На юге наступление наших сил обороны продолжается, мы постепенно продвигаемся вперед, имеем частичные успехи, оттесняем противника и выравниваем фронт. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях", – говорится в сообщении.

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Маляр добавила, что на некоторых участках ВСУ продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, подтягивают и применяют резервы, впрочем, несут большие потери.

В свою очередь на востоке Силы обороны вели как наступательные, так и оборонные действия. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях продолжаются бои, Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага.

Самые трудные бои, по словам Маляр, на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области. В течение суток Силы обороны вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Диброва, имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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