ЗСУ з 'Ігли' збили Су-25 окупантів (ефектне відео)

Українські військові в середу, 28 червня, збили російський винищувач Су-25. Для цього вони використали ПЗРК "Ігла".

Ліквідували російський літак бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс". Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський Су-25. Дякуємо хлопцям за їхню роботу!" – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як український військовий наводиться на Су-25 та робить постріл. На наступних кадрах видно, як ракета влучає точно у ціль.

Також чутно вигуки бійця, який у захваті від своєї роботи. На відео присутня нецензурна лексика.

Точний час та місце знищення ворожого винищувача не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх.

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