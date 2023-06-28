ВСУ с 'Иглы' сбили Су-25 оккупантов (эффектное видео)

Украинские военные в среду 28 июня сбили российский истребитель Су-25. Для этого они использовали ПЗРК "Игла".

Ликвидировали российский самолет бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс". Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский Су-25. Спасибо ребятам за их работу!" – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как украинский военный приводится на Су-25 и производит выстрел. На следующих кадрах видно, как ракета попадает точно в цель.

Также слышны возгласы бойца, в восторге от своей работы. На видео присутствует нецензурная лексика.

Точное время и место уничтожения вражеского истребителя не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.

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