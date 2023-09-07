ЗСУ поблизу Роботиного потужно знищили танк російських загарбників (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться у районі села Роботине Запорізької області.

Там захисники України знищили російський танк. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Знищено російський танк Т-80БВ за допомогою гранати, скинутої з БПЛА поблизу села Роботине Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Прикордонники ефектно "підсмажили" дві "буханки" окупантів (відео)

На відео можна побачити, як оператор підводить дрон до танка окупантів та скидає гранату. На наступних кадрах видно потужний вибух, який знищив військову техніку росіян.

Відео дня

Інформації щодо втрат в особовому складі ворога немає. Точний час та місце знищення танка окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!