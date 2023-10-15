Ви повинні це спробувати: Як приготувати смачний морквяно-карамельний торт

Цей морквяний торт з кленовою карамеллю стане чудовим десертом для особливого випадку або просто для задоволення вашого солодкого дня.

Пропонуємо вам рецепт неймовірно смачного морквяного торта з кленовою карамеллю, який був опублікований на сайті "Європейська кухня з Іриною Чорній".

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Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна

1 чайна ложка розпушувача для тіста

1/4 чайної ложки соди для печива

1/2 чайної ложки меленої кориці

3/4 чайної ложки мускатного горіха

1/2 чайної ложки меленого імбиру

Дрібка меленої гвоздики

300 мл олії

125 г темно-коричневого цукру

200 г цукру

4 великих яйця

1 1/2 чайні ложки ванілі

370 г тертої моркви (приблизно 3 великі морквини)

Для кленової карамелі:

250 мл кленового сиропу

125 мл вершків

15 г вершкового масла

Для вершково-сирного крему:

225 г вершкового масла кімнатної температури або 500 мл вершків для крему

200 г кремового м’якого сиру кімнатної температури

250 г цукру пудри

1 чайна ложка ванілі

Сік половини лимону кімнатної температури

Декор:

50 г горішків

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C та підготуйте 2 тортівниці діаметром 20 см, вистеліть дно пергаментом. Змішайте просіяне борошно, порошок для випічки, соду та спеції. У мисці для міксера змішайте олію та обидва види цукру. Збивайте їх 5-10 хвилин. Додайте яйця по одному, збиваючи кожне протягом 1 хвилини. Додайте ваніль. Додайте суміш борошна та обережно перемішайте. Додайте моркву та ще раз перемішайте. Рівномірно розподіліть тісто між двома тортівницями і випікайте 50-60 хвилин. Вийміть морквяні коржі та охолодіть їх протягом 10 хвилин у тортівницях. Потім обережно вийміть їх і повністю охолодіть. Для приготування кленової карамелі влити сироп у каструлю та довести до кипіння на великому вогні, не помішуючи. Зменшити вогонь до середнього та кип’ятити 15-20 хвилин, поки кленовий сироп не стане коричневим (бульбашки мають бути темно-коричневими) та в’язким. Зняти з вогню та поступово додати вершки, швидко перемішуючи. Додати масло та поварити ще декілька хвилин, щоб карамель була якомога густішою. Охолодіть. Для приготування вершково-сирного крему необхідно, щоб масло і сир були кімнатної температури. Спочатку збийте масло протягом 10-15 хвилин, додаючи цукор, пудру та ваніль порціями. Коли масло стане пухким, додайте вершковий сир та ніжно перемішайте. Додайте кілька крапель соку лимону та знову перемішайте. Щоб зібрати торт, переріжте коржі навпіл вдовж. Покладіть кожен корж кремом. Поверх крему на кожен шар додайте одну-дві ложки карамелі. Останній шар також помажте кремом і полийте карамеллю. Прикрасьте кремовими квітами та посипте смаженими та порізаними горішками.

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