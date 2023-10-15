Ви повинні це спробувати: Як приготувати смачний морквяно-карамельний торт
Цей морквяний торт з кленовою карамеллю стане чудовим десертом для особливого випадку або просто для задоволення вашого солодкого дня.
Пропонуємо вам рецепт неймовірно смачного морквяного торта з кленовою карамеллю, який був опублікований на сайті "Європейська кухня з Іриною Чорній".
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Інгредієнти:
Для тіста:
- 300 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача для тіста
- 1/4 чайної ложки соди для печива
- 1/2 чайної ложки меленої кориці
- 3/4 чайної ложки мускатного горіха
- 1/2 чайної ложки меленого імбиру
- Дрібка меленої гвоздики
- 300 мл олії
- 125 г темно-коричневого цукру
- 200 г цукру
- 4 великих яйця
- 1 1/2 чайні ложки ванілі
- 370 г тертої моркви (приблизно 3 великі морквини)
Для кленової карамелі:
- 250 мл кленового сиропу
- 125 мл вершків
- 15 г вершкового масла
Для вершково-сирного крему:
- 225 г вершкового масла кімнатної температури або 500 мл вершків для крему
- 200 г кремового м’якого сиру кімнатної температури
- 250 г цукру пудри
- 1 чайна ложка ванілі
- Сік половини лимону кімнатної температури
Декор:
- 50 г горішків
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C та підготуйте 2 тортівниці діаметром 20 см, вистеліть дно пергаментом.
- Змішайте просіяне борошно, порошок для випічки, соду та спеції.
- У мисці для міксера змішайте олію та обидва види цукру. Збивайте їх 5-10 хвилин. Додайте яйця по одному, збиваючи кожне протягом 1 хвилини. Додайте ваніль.
- Додайте суміш борошна та обережно перемішайте. Додайте моркву та ще раз перемішайте.
- Рівномірно розподіліть тісто між двома тортівницями і випікайте 50-60 хвилин.
- Вийміть морквяні коржі та охолодіть їх протягом 10 хвилин у тортівницях. Потім обережно вийміть їх і повністю охолодіть.
- Для приготування кленової карамелі влити сироп у каструлю та довести до кипіння на великому вогні, не помішуючи.
- Зменшити вогонь до середнього та кип’ятити 15-20 хвилин, поки кленовий сироп не стане коричневим (бульбашки мають бути темно-коричневими) та в’язким.
- Зняти з вогню та поступово додати вершки, швидко перемішуючи. Додати масло та поварити ще декілька хвилин, щоб карамель була якомога густішою. Охолодіть.
- Для приготування вершково-сирного крему необхідно, щоб масло і сир були кімнатної температури.
- Спочатку збийте масло протягом 10-15 хвилин, додаючи цукор, пудру та ваніль порціями.
- Коли масло стане пухким, додайте вершковий сир та ніжно перемішайте. Додайте кілька крапель соку лимону та знову перемішайте.
- Щоб зібрати торт, переріжте коржі навпіл вдовж. Покладіть кожен корж кремом. Поверх крему на кожен шар додайте одну-дві ложки карамелі. Останній шар також помажте кремом і полийте карамеллю. Прикрасьте кремовими квітами та посипте смаженими та порізаними горішками.
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