rus
Українська
Рецепты

Вы должны это попробовать: Как приготовить вкусный морковно-карамельный торт

Игорь Романько

Как сделать морковный торт с карамелью

Этот морковный торт с кленовой карамелью станет отличным десертом для особого случая или просто для удовольствия вашего сладкого дня.

Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного морковного торта с кленовой карамелью, который был опубликован на сайте "Европейская кухня с Ириной Черной".

Читайте также: Пряное и ароматное: как сделать варенье из яблок за 5 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя для теста
  • 1/4 чайной ложки соды для печенья
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 3/4 чайной ложки мускатного ореха
  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря
  • Мелка молотой гвоздики
  • 300 мл масла
  • 125 г темно-коричневого сахара
  • 200 г сахара
  • 4 больших яйца
  • 1 1/2 чайные ложки ванили
  • 370 г тертой моркови (примерно 3 крупные морковки)

Для кленовой карамели:

  • 250 мл кленового сиропа
  • 125 мл сливок
  • 15 г сливочного масла

Для сливочно-творожного крема:

  • 225 г сливочного масла комнатной температуры или 500 мл сливок для крема
  • 200 г кремового мягкого творога комнатной температуры
  • 250 г сахара пудры
  • 1 чайная кровать ванили
  • Сок половины лимона

Декор:

  • 50 г орешков

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте 2 тортовщицы диаметром 20 см, выстелите дно пергаментом.
  2. Смешайте просеянную муку, порошок для выпечки, соду и специи.
  3. В миске для миксера смешайте масло и оба вида сахара. Взбивайте их 5-10 минут. Разместите яйца по одному, взбивая каждое в течение 1 минуты. Добавьте ваниль.
  4. Добавьте смесь муки и осторожно перемешайте. Добавьте морковь и перемешайте еще раз.
  5. Равномерно распределите тесто между двумя тортовницами и выпекайте 50-60 минут.
  6. Извлеките морковные лепешки и охладите их в течение 10 минут в тортовницах. Затем осторожно извлеките их и полностью охладите.
  7. Для приготовления кленовой карамели влить в кастрюлю сироп и довести до кипения на большом огне, не помешивая.
  8. Убавить огонь до среднего и кипятить 15-20 минут, пока кленовый сироп не станет коричневым (пузыри должны быть темно-коричневыми) и вязким.
  9. Снять с огня и постепенно добавить сливки быстро перемешивая. Добавить масло и поварить еще несколько минут, чтобы карамель была погуще. Охладите.
  10. Для приготовления сливочно-творожного крема необходимо, чтобы масло и творог были комнатной температуры.
  11. Сначала взбейте масло в течение 10–15 минут, добавляя сахар, пудру и ваниль порциями.
  12. Когда масло станет рыхлым, добавьте сливочный творог и нежно перемешайте. Добавьте несколько капель лимонного сока и снова перемешайте.
  13. Чтобы собрать торт, перережьте лепешки пополам вдоль. Уложите каждый корж кремом. Поверх крема на каждый пласт добавьте одну-две ложки карамели. Последний слой также смажьте кремом и полейте карамелью. Украсьте кремовыми цветами и посыпьте жареными и нарезанными орешками.

Советуем также обратить внимание на рецепт яблочной шарлотки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты