Вы должны это попробовать: Как приготовить вкусный морковно-карамельный торт
Этот морковный торт с кленовой карамелью станет отличным десертом для особого случая или просто для удовольствия вашего сладкого дня.
Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного морковного торта с кленовой карамелью, который был опубликован на сайте "Европейская кухня с Ириной Черной".
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Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя для теста
- 1/4 чайной ложки соды для печенья
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 3/4 чайной ложки мускатного ореха
- 1/2 чайной ложки молотого имбиря
- Мелка молотой гвоздики
- 300 мл масла
- 125 г темно-коричневого сахара
- 200 г сахара
- 4 больших яйца
- 1 1/2 чайные ложки ванили
- 370 г тертой моркови (примерно 3 крупные морковки)
Для кленовой карамели:
- 250 мл кленового сиропа
- 125 мл сливок
- 15 г сливочного масла
Для сливочно-творожного крема:
- 225 г сливочного масла комнатной температуры или 500 мл сливок для крема
- 200 г кремового мягкого творога комнатной температуры
- 250 г сахара пудры
- 1 чайная кровать ванили
- Сок половины лимона
Декор:
- 50 г орешков
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте 2 тортовщицы диаметром 20 см, выстелите дно пергаментом.
- Смешайте просеянную муку, порошок для выпечки, соду и специи.
- В миске для миксера смешайте масло и оба вида сахара. Взбивайте их 5-10 минут. Разместите яйца по одному, взбивая каждое в течение 1 минуты. Добавьте ваниль.
- Добавьте смесь муки и осторожно перемешайте. Добавьте морковь и перемешайте еще раз.
- Равномерно распределите тесто между двумя тортовницами и выпекайте 50-60 минут.
- Извлеките морковные лепешки и охладите их в течение 10 минут в тортовницах. Затем осторожно извлеките их и полностью охладите.
- Для приготовления кленовой карамели влить в кастрюлю сироп и довести до кипения на большом огне, не помешивая.
- Убавить огонь до среднего и кипятить 15-20 минут, пока кленовый сироп не станет коричневым (пузыри должны быть темно-коричневыми) и вязким.
- Снять с огня и постепенно добавить сливки быстро перемешивая. Добавить масло и поварить еще несколько минут, чтобы карамель была погуще. Охладите.
- Для приготовления сливочно-творожного крема необходимо, чтобы масло и творог были комнатной температуры.
- Сначала взбейте масло в течение 10–15 минут, добавляя сахар, пудру и ваниль порциями.
- Когда масло станет рыхлым, добавьте сливочный творог и нежно перемешайте. Добавьте несколько капель лимонного сока и снова перемешайте.
- Чтобы собрать торт, перережьте лепешки пополам вдоль. Уложите каждый корж кремом. Поверх крема на каждый пласт добавьте одну-две ложки карамели. Последний слой также смажьте кремом и полейте карамелью. Украсьте кремовыми цветами и посыпьте жареными и нарезанными орешками.
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