ukr
русский
English
Суспільство

Ви завжди робили це неправильно: фахівці відповіли, як правильно мити руки, щоб знизити ризик захворювань та не зашкодити шкірі

Ціхоцька Марія

Ви завжди робили це неправильно: фахівці відповіли, як правильно мити руки, щоб знизити ризик захворювань та не зашкодити шкірі

З дитинства всіх навчають, що важливо мити руки. Проте, у дорослому житті люди поділилися на тих, хто миє руки лише тоді, коли вони здаються брудними зовні, і інших, які дотримуються гігієнічних правил занадто часто.

То коли ж насправді потрібно мити руки? Фахівці стверджують, що руки варто мити:

  • коли вони видимо забруднені;
  • після контакту з тваринами;
  • після відвідування туалету;
  • перед їдою;
  • після повернення з вулиці.

Тому частота миття рук є індивідуальною для кожної людини.

Читайте також: Чому стояти у планці понад 10 секунд – безглуздо

Під час пандемії коронавірусу на ринку з'явилося багато різних марок антибактеріального мила. Але слід пам'ятати, що таке мило знищує не лише шкідливі бактерії, але і корисну мікрофлору на шкірі. Це може позначитися на імунітеті організму, зробивши його менш стійким до вірусів і бактерій, і призводячи до сухості шкіри. Отже, важливо вибирати мило, яке підходить для вас і вашої родини та забезпечує комфортну гігієну без сухості рук.

Ви завжди робили це неправильно: фахівці відповіли, як правильно мити руки, щоб знизити ризик захворювань та не зашкодити шкірі

Нагадаємо, ми вже писали, що не варто їсти на обід.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Суспільство