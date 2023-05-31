Обирайте скляну банку та звертайте увагу на термін зберігання: як обрати оливкову олію

Оливкова олія – дуже корисна та смачна, але є певні правила щодо її вибору, щоб не викинути гроші на неякісний продукт. Як правильно обрати олію розповіла у своєму Instagram експертка з харчування Наталя Мазурик.

Головне правило

Головне утриматись від покупки олії на розлив – експертка проводила дослідження такої олії в лабораторії і виявилось, що замість оливкової продають соняшникову олію.

Корисні поради

1. Купляйте олію у скляній затемненій пляшці.

2. Чим дорожча олія – тим кращої вона якості.

3. Перевіряйте маркування: на пляшці хорошої оливкової олії має бути штрих-код країни-виробника (Іспанія, Італія, Греція, Туреччина, Сирія чи Ізраїль).

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4. Якщо на пляшці є індекси PDO, PGA – це ознака того, що олію зробили згідно зі стандартами країни-виробника.

Який тип обрати

Найкраще зупинити свій вибір на олії Extra Virgin - першого холодного віджиму. Вона найкорисніша.

Якщо на пляшці написано, шо олія холодного віджиму, то зберігатися вона може не більше року.

Оливкова олія довго не зберігається, тому найкраще використати її протягом 3 місяців. Зберігайте її при температурі не вище 25 і не нижче 7 градусів.

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