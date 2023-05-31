Выбирайте стеклянную банку и обращайте внимание на срок хранения: как выбрать оливковое масло

Оливковое масло – очень полезное и вкусное, но есть определенные правила его выбора, чтобы не выбросить деньги на некачественный продукт. Как правильно выбрать масло рассказала в своем Instagram эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Главное правило

Главное воздержаться от покупки масла на разлив – эксперт проводила исследование такого масла в лаборатории и оказалось, что вместо оливкового продают подсолнечное масло.

Полезные советы

1. Покупайте масло в стеклянной затемненной бутылке.

2. Чем дороже масло – тем лучшего оно качества.

3. Проверяйте маркировку: на бутылке хорошего оливкового масла должен быть штрих-код страны-производителя (Испания, Италия, Греция, Турция, Сирия или Израиль).

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4. Если на бутылке есть индексы PDO, PGA – это признак того, что масло было сделано в соответствии со стандартами страны-производителя.

Какой тип выбрать

Лучше всего остановить свой выбор на масле Extra Virgin – первого холодного отжима. Она самая полезная.

Если на бутылке написано, что масло холодного отжима, то храниться оно может не больше года.

Оливковое масло долго не хранится, поэтому лучше всего использовать его в течение 3 месяцев. Сохраняйте его при температуре не выше 25 и не ниже 7 градусов.

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