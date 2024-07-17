Виїзд військовозобов'язаних за кордон: важливі зміни з 17 липня

В Україні набули чинності нові правила для перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками віком від 18 до 60 років. Нові правила почали працювати з 17 липня 2024 року.

Прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи при виїзді за кордон, згідно з 17 пунктом постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.

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Нові правила передбачають:

Перевірку військово-облікових документів, які можна пред’явити в електронному форматі разом з паспортом.

Відмову у виїзді за відсутності військового документа.

Заборону на виїзд для осіб, які перебувають у розшуку ТЦК.

Особи, що мають відстрочку від мобілізації, повинні пред'явити відповідні документи.

Спікер ДПСУ Андрій Демченко раніше наголосив на необхідності стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані до 17 липня, щоб уникнути проблем на кордоні. Також він зазначив, що кількість чоловіків, які перетинають кордон, залишається стабільною.

Важливо мати при собі документи, що підтверджують право на відстрочку або виключення з обліку через стан здоров’я, для успішного перетину кордону.

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