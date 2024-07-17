Выезд военнообязанных за границу: важные изменения с 17 июля

В Украине вступили в силу новые правила для пересечения границы военнообязанными мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. Новые правила заработали с 17 июля 2024 года.

Пограничники будут проверять военно-учетные документы при выезде за границу согласно 17 пункту постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.

Вас также заинтересует: В Минобороны объяснили, что будет с тем, кто не успеет до 16 июля обновить учетные данные

Новые правила предусматривают:

Проверка военно-учетных документов, которые можно предъявить в электронном формате вместе с паспортом.

Отказ в выезде в отсутствие военного документа.

Запрет на выезд для лиц, состоящих в розыске ТЦК.

Лица, отсроченные от мобилизации, должны предъявить соответствующие документы.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко ранее отметил необходимость встать на военный учет и обновить военно-учетные данные до 17 июля, чтобы избежать проблем на границе. Также он отметил, что количество мужчин, пересекающих границу, остается стабильным.

Важно иметь при себе документы, подтверждающие право на отсрочку или исключение из учета из-за состояния здоровья для успешного пересечения границы.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!