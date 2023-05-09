Виплати для українців, які постраждали від війни: як отримати 6000 грн від ACTED

Українці, які зазнали збитків від війни, можуть отримати фінансову допомогу від французької неурядової гуманітарної організації ACTED.

Розмір виплат складає 6600 гривень на кожного члена сім'ї та надається протягом трьох місяців. Про це повідомляється на сторінці ACTED у Фейсбуці.

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Претендентами на виплати (першочергово) є батько чи матір, які самостійно виховують дітей, люди похилого віку. Допомога буде доступною й таким категоріям українців:

Сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю;Багатодітним сім'ям;Сім'ям, у яких проживають вагітні, або годуючі жінки, або ж особи, які потребують сторонньої турботи;Сім'ям, чиє житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій.

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Міжнародна організація ACTED виплачуватиме гроші переселенцям, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Однак, якщо ви отримували допомогу як переселенець від інших міжнародних організацій, то на виплату претендувати не зможете. Для отримання допомоги, потрібно звернутися за телефоном 0 800 33 69 36 (з 09:00 до 16:00 у робочі дні) та залишити заявку. Після розгляду та схвалення заявки з позивачем зв'яжуться, аби уточнити всі деталі.

Кошти, у разі схвалення заявки, можна буде отримати на картку шляхом переказу на відділення "Ощадбанку" або оформити виплати на відділення "Укрпошти".

Дізнатися більше про цей вид допомоги можна за цим посиланням.

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