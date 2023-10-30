Вибухи у Криму: з'явилось відео ракетної атаки, вибухи пролунали в Севастополі і Саках (відео)

У тимчасово окупованому місті Севастополь, 30 жовтня вдень було чутно щонайменше чотири вибухи. Цю інформацію повідомили представники російських окупаційних влад та місцеві пабліки, які часто розповсюджують пропагандистську інформацію.

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За словами так званого губернатора Севастополя, Михайла Развожаєва, ситуація в місті є напруженою, і була оголошена робота системи протиповітряної оборони. Він закликав місцевих мешканців залишатися спокійними та повідомив, що всі служби перебувають в стані бойової готовності.

Олег Крючков, радник так званого "глави Криму" також повідомив про технічні проблеми в роботі одного з кабельних операторів в Криму. За його словами, трансляція була відключена, і розповсюджувалася "хибна" сигнал тривоги.

Також окупанти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. У зв'язку з подіями у Севастополі, ситуацію слід уважно спостерігати та чекати на офіційні повідомлення від надійних джерел.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

Також на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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