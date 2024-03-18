'Я не розумію чому так відбувається': нардеп розкритикував гальмування розгляду правок до закону про мобілізацію

Верховна Рада розглядає поправки до урядового законопроєкту про мобілізацію. Однак процес гальмують самі нардепи.

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На засідання безпекового комітету приходять не більше половини обранців, тоді як правки розглядають лише тоді, коли присутній їхній автор. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко, передають Новини.LIVE.

"Я не розумію чому так відбувається. Не приходять провладні обранці та опозиція, попри те, що усі усвідомлюють важливість "мобілізаційного" законопроєкту", – зазначив він.

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Додамо, нардеп Федір Веніславський зауважував, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 поправок. Всього правок подали 4195 штук.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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