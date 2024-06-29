Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років
В умовах воєнного стану питання мобілізації залишається одним з найактуальніших для українських чоловіків. Хто підлягає мобілізації, до якого віку і за яких обставин? Розбираємося разом з юристом Андрієм Новаком з юридичної компанії "Міллер".
Запас Збройних Сил України:
- Перша категорія: військовозобов'язані, які проходили військову службу і здобули військово-облікову спеціальність.
- Друга категорія: ті, хто не має досвіду служби чи навчання у військовому виші.
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Граничний вік служби у ЗСУ:
- Воєнний стан:
- Рядовий, сержантський і старшинський склад, молодший та старший офіцерський склад - до 60 років.
- Вищого офіцерського складу - до 65 років.
- Мирний час:
- Граничний вік залежить від звання.
Мобілізація:
- До 60 років:
- Чоловіки, які раніше не служили у війську (друга категорія).
- Чоловіки, які вже мають військові звання (рядовий, сержантський, старшинський, молодший та старший офіцерський склад).
- Винятки:
- Чоловіки віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку (БЗВП).
- Чоловіки, які визнані непридатними до служби за станом здоров'я.
Важливо:
БЗВП запровадять лише з 1 вересня 2025 року. Чоловіки, які не пройшли БЗВП, але не мають підстав для відстрочки, можуть бути мобілізовані до 25 років. Військові, які досягли граничного віку, можуть продовжити службу на 5 років за власним бажанням.
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