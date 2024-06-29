Юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет

В условиях военного положения вопрос мобилизации остается одним из самых актуальных для украинских мужчин. Кто подлежит мобилизации, до какого возраста и при каких обстоятельствах? Разбираемся вместе с юристом Андреем Новаком из юридической компании "Миллер".

Запас Вооруженных Сил Украины:

Первая категория: военнообязанные, проходившие военную службу и получившие военно-учетную специальность.

военнообязанные, проходившие военную службу и получившие военно-учетную специальность. Вторая категория: те, у кого нет опыта службы или обучения в военном вузе.

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Предельный возраст службы в ВСУ:

Военное положение:

Рядовой, сержантский и старшинский состав, младший и старший офицерский состав – до 60 лет.



Высшего офицерского состава – до 65 лет.

Мирное время:

Предельный возраст зависит от звания.

Мобилизация:

До 60 лет:

Мужчины, ранее не служившие в армии (вторая категория).



Мужчины, уже имеющие воинские звания (рядовой, сержантский, старшинский, младший и старший офицерский состав).

Исключения:

Мужчины до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку (БЗИН).



Мужчины признаны непригодными к службе по состоянию здоровья.

Важно:

БЗИН будут введены только с 1 сентября 2025 года. Мужчины, не прошедшие БЗИН, но не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы до 25 лет. Военные, достигшие предельного возраста, могут продлить службу на 5 лет по собственному желанию.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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