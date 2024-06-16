Юрист пояснив, чи варто матері відмовитися від дитини, щоб батько отримав відстрочку

В Україні, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак на практиці бувають випадки, коли жінка відмовляється від прав на дитину, щоб чоловік отримав відстрочку.

Втім, адвокати не радять користуватися тако схемою. Про ризики такого рішення у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Найбільшим ризиком для дитини є можливість опинитися в дитячому будинку. Це ймовірно, якщо мати позбавлять батьківських прав, а з батьком щось трапиться.

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"Мати зможе звернутись до суду за поновленням батьківських прав, але ця процедура складна й потребує часу. Це може затягнутись і на пів року, і на рік, який дитина проведе не в зовсім комфортних умовах", – зазначила вона.

Воронкова додала, що позбавлення батьківських прав здійснюється лише на підставі рішення суду з відповідним висновком органів опіки та піклування. Відповідальні батьки не йдуть на такі ризики, тому що розуміють можливі подальші наслідки.

"Якщо йти від зворотного, то як умовно "віддати" дитину не відповідальному батьку. Але в кожній ситуація все окремо потрібно вирішувати, бо може й так трапитись, що це найбільш логічний та єдино можливий варіант для людей", – вказала адвокатка.

Батька-одинака можуть мобілізувати лише за його добровільною згодою. Якщо ж офіційних документів про відстрочку в нього немає і йому вручили повістку, потрібно прийти до ТЦК з документами, які підтверджують підставу для відстрочки.

Для оформлення відстрочки на підставі самостійного виховання та утримання дитини, необхідно надати такі документи:

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного;

один із документів: свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про оголошення матерів померлою, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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