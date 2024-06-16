Юрист объяснил, стоит ли матери отказаться от ребенка, чтобы отец получил отсрочку

В Украине женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако на практике бывают случаи, когда женщина отказывается от прав на ребенка, чтобы мужчина получил отсрочку.

Впрочем, адвокаты не советуют пользоваться такой схемой. О рисках такого решения в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Наибольшим риском для ребенка есть возможность оказаться в детском доме. Это вероятно, если мать лишат родительских прав, а с отцом что-нибудь случится.

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"Мать сможет обратиться в суд за восстановлением родительских прав, но эта процедура сложна и требует времени. Это может затянуться и на полгода, и на год, который ребенок проведет не в комфортных условиях", – отметила она.

Воронкова добавила, что лишение родительских прав осуществляется только на основании решения суда с соответствующим заключением органов опеки и попечительства. Ответственные родители не идут на такие риски, потому что понимают возможные последствия.

"Если идти от обратного, то как условно "отдать" ребенка не ответственному отцу. Но в каждой ситуации все отдельно нужно решать, потому что может и так случиться, что это наиболее логичный и единственно возможный вариант для людей", – указала адвокат.

Родители-одиночки могут мобилизовать только по его добровольному согласию. Если же официальных документов об отсрочке у него нет и ему вручили повестку, нужно прийти в ТЦК с документами, подтверждающими основание для отсрочки.

Для оформления отсрочки на основании самостоятельного воспитания и содержания ребенка необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;

один из документов: свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда об объявлении матерей умершим, решение суда о лишении матери родительских прав или решение суда о признании матери без вести отсутствующей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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