За що українців можуть позбавити субсидії: перелік причин

Цього року значно посилили контроль над призначенням субсидій, і деякі категорії українців можуть втратити виплати повністю. Це може бути пов'язано з доходами сім'ї та іншими обставинами.

У Мінсоцполітики повідомляють, що найбільш ймовірною причиною позбавлення субсидії є наявність заборгованості. Управлінські компанії та ОСББ мають обов’язок щомісяця надавати інформацію Управлінню соціального захисту про борги споживачів.

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Ось ще кілька факторів, через які субсидія може бути скасована:

Зміна місця проживання – оскільки субсидія надається на конкретне житло, при зміні адреси виплати можуть бути припинені.

Смерть отримувача субсидії – у разі смерті людини, яка отримувала субсидію, подальша виплата не здійснюватиметься.

Неправдива інформація про доходи – якщо під час перевірки буде виявлено невідповідності, такі як значні покупки або депозити на понад 50 тисяч гривень, це може призвести до втрати субсидії.

Варто зазначити, що якщо ви маєте документи, що підтверджують затримку виплати заробітної плати або пенсії, через що ви не змогли вчасно внести платежі, заборгованість не буде нарахована. У такій ситуації можна відновити скасовану субсидію, сплативши борг або уклавши договір про реструктуризацію з постачальником комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українців очікують нові правила нарахування субсидій.

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