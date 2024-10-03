За что украинцев могут лишить субсидии: перечень причин

В этом году значительно усилили контроль над назначением субсидий, и некоторые категории украинцев могут потерять выплаты полностью. Это может быть связано с доходами семьи и другими обстоятельствами.

В Минсоцполитики сообщают, что наиболее вероятной причиной лишения субсидии является наличие задолженности. Управленческие компании и ОСМД обязаны ежемесячно предоставлять информацию Управлению социальной защиты о долгах потребителей.

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Вот еще несколько факторов, по которым субсидия может быть отменена:

Смена места жительства – поскольку субсидия предоставляется на конкретное жилье, при изменении адреса выплаты могут быть прекращены.

Смерть получателя субсидии – в случае смерти человека, получавшего субсидию, дальнейшая выплата не будет производиться.

Неправдивая информация о доходах – если во время проверки будут обнаружены несоответствия, такие как значительные покупки или депозиты более чем на 50 тысяч гривен, это может привести к потере субсидии.

Стоит отметить, что если вы имеете документы, подтверждающие задержку выплаты заработной платы или пенсии, из-за чего вы не смогли вовремя внести платежи, задолженность не будет начислена. В такой ситуации можно восстановить отмененную субсидию, оплатив долг или заключив договор о реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев ожидают новые правила начисления субсидий.

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