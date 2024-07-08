Забрала швидка: у Києві з-під завалів 'Охматдиту' дістали немовля, – ЗМІ

Росіяни завдали ракетного удару по медичному закладу "Охматдит" у Києві вдень 8 липня. Під завалами корпусу дитячої лікарні вдалося виявити дитину.

Немовля забрала машина швидкої допомоги. Про це повідомила кореспондентка hromadske.

Водночас рятувальники спростували заяву журналістів. За їхніми словами, постраждали сім дітей, віком від 2,5 до 17 років.

За даними КМВА, внаслідок удару сталося руйнування двох поверхів корпусу лікарні площею приблизно 400 м. кв. Загинули дві дорослі людини, одна з них лікарка, ще 10 – постраждали. Пошкоджені й кілька інших корпусів.

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Раніше очільник МОЗ України Віктор Ляшко розповів, що російський удар припав на токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз. Там також пошкоджені реанімаційне відділення, операційні, онкологічні відділення.

Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загалом в Україні внаслідок ранкового російського ракетного удару вже відомо про 36 загиблих і 140 поранених.

За даними Forbes, на ранішню атаку росія витратила від $200 млн до $250 млн. Вартість збитих ракет оцінюється від $160 млн до $200 млн.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

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