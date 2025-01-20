Заброньовані обмежено придатні чоловіки повинні пройти повторне ВЛК: подробиці

Адвокат Євген Филипець заявив, що чоловіки зі статусом "обмежено придатні" повинні пройти повторний медичний огляд у військово-лікарських комісіях (ВЛК) до 4 лютого 2024 року. З травня 2024 року статус "обмежено придатний" було змінено на новий: "придатний до військової служби у відповідних частинах забезпечення, в ТЦК та СП, навчальних закладах, у ротах охорони, підрозділах логістики". Згідно із законодавством, ці особи повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого.Про це він розповів у програмі "Коментар" із Мартою Оліярник.

Филипець зазначив, що багато чоловіків ігнорували цей процес, не зверталися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) і не проходили ВЛК.

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"У законі вказано, що ці чоловіки підлягають повторному медичному огляду. Однак жоден нормативний акт не зобов’язує їх самостійно звертатися до ТЦК для отримання скерування на ВЛК. Саме через це виникають численні питання, які ми зараз допомагаємо вирішувати", – пояснив адвокат.

За словами Филипця, у зоні ризику перебувають чоловіки, які мають бронювання. Їхній статус завершується 28 лютого, але якщо вони не пройдуть ВЛК до 4 лютого, існує ризик втрати можливості продовжити бронь.

"Через обмежені терміни у нас просто не буде часу юридично оскаржити дії ТЦК. Тому ми радимо людям проходити ВЛК, виконуючи вимоги закону, щоб уникнути проблем із бронюванням", – наголосив він.

Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипецем можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, Студенти ВНЗ з вересня проходитимуть базову загальновійськову підготовку.

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