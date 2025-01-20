Забронированные ограниченно пригодные мужчины должны пройти повторное ВЛК: подробности

Адвокат Евгений Филипец заявил, что мужчины со статусом "ограниченно пригодны" должны пройти повторное медицинское освидетельствование в военно-врачебных комиссиях (ВЛК) до 4 февраля 2024 года. С мая 2024 статус "ограниченно пригодный" был изменен на новый: "пригоден к военной службе в соответствующих частях обеспечения, в ТЦК и СП, учебных заведениях, в ротах охраны, подразделениях логистики". Согласно законодательству, эти лица должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля. Об этом он рассказал в программе "Комментарий" с Мартой Олиярнык.

Филипец отметил, что многие мужчины игнорировали этот процесс, не обращались в территориальные центры комплектования (ТЦК) и не проходили ВЛК.

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"В законе указано, что эти мужчины подлежат повторному медицинскому осмотру. Однако ни один нормативный акт не обязывает их самостоятельно обращаться в ТЦК для получения направления на ВЛК. Именно поэтому возникают многочисленные вопросы, которые мы сейчас помогаем решать", - пояснил адвокат.

По словам Филипца, в зоне риска находятся мужчины, имеющие бронирование. Их статус завершается 28 февраля, но если они не пройдут ВЛК до 4 февраля, существует риск потери возможности продлить бронь.

"Из-за ограниченных сроков у нас просто не будет времени юридически обжаловать действия ТЦК. Поэтому мы советуем людям проходить ВЛК, выполняя требования закона, чтобы избежать проблем с бронированием", – подчеркнул он.

Полную версию интервью с адвокатом Евгением Филиппецем можно прочесть по ссылке.

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