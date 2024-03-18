Забудьте про ІМТ: британські вчені виявили більш ефективний спосіб вимірювання ожиріння
Традиційний підхід до оцінки індексу маси тіла (ІМТ) не продемонстрував достатньої ефективності для визначення ступеня ожиріння. Хоча протягом багатьох років цей метод слугував як доступний спосіб оцінити рівень ожиріння у дітей.
Згідно з останніми науковими даними, ІМТ не здатен адекватно відрізняти жирову масу від м’язової, що знижує його точність у діагностиці дитячого ожиріння. Вчені вважають, що кращим показником для цього є відношення об’єму талії до зросту (WHtR), як це вказано в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.
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Протягом 15-річного наукового проєкту, група дослідників спостерігала за здоров’ям 7237 британських дітей, серед яких було 3667 дівчат та 3570 хлопців. Вони аналізували загальний жир в організмі та жир на тілі за допомогою двоенергетичного рентгенівського абсорбціометра (DEXA), проводячи заміри у віці 9, 11, 15, 17 та 24 років. При кожному вимірюванні також визначали індекс маси тіла (IMT) та відношення окружності талії до зросту (WHtR), яке показало стабільність та схожість з результатами DEXA.
"Це перше в історії довготривале дослідження за участю понад 7000 дітей, які спостерігалися протягом 15 років, і в якому було визначено WHtR як недорогий точний показник, який відрізняє жирову масу від сухої маси. … Співвідношення окружності талії та зросту (WHtR) є кращим сурогатним показником ожиріння, ніж індекс маси тіла (ІМТ), для прогнозування жирової маси та розрізнення нежирної маси з дитинства до юності", – зазначено в статті.
На основі цих даних, вчені прийшли до висновку, що WHtR може бути ефективним замінником IMT у педіатричній практиці.
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