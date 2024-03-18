Забудьте об ИМТ: британские ученые обнаружили более эффективный способ измерения ожирения

Традиционный подход к оценке индекса массы тела (ИМТ) не показал достаточной эффективности для определения степени ожирения. Хотя в течение многих лет этот метод служил доступным способом оценить уровень ожирения у детей.

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Согласно последним научным данным, ИМТ не способен адекватно отличать жировую массу от мышечной, что снижает его точность в диагностике детского ожирения. Ученые считают, что лучшим показателем для этого является отношение объема талии к росту (WHtR), как указано в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

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В течение 15-летнего научного проекта группа исследователей наблюдала за здоровьем 7237 британских детей, среди которых было 3667 девушек и 3570 парней. Они анализировали общий жир в организме и жир на теле с помощью двухэнергетического рентгеновского абсорбциометра (DEXA), проводя замеры в возрасте 9, 11, 15, 17 и 24 лет. При каждом измерении также определяли индекс массы тела (IMT) и отношение окружности талии к росту (WHtR), которое показало стабильность и сходство с результатами DEXA.

"Это первое в истории длительное исследование с участием более 7000 детей, наблюдавшихся в течение 15 лет, и в котором было определено WHtR как недорогой точный показатель, отличающий жировую массу от сухой массы. … Соотношение окружности талии и роста (WHtR) является лучшим суррогатным показателем ожирения, чем индекс массы тела (ИМТ) для прогнозирования жировой массы и различения нежирной массы с детства до юности", — говорится в статье.

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что WHtR может быть эффективным заменителем IMT в педиатрической практике.

Напомним, ранее мы рассказывали об исследовании ученых, показавшем, что лишний вес можно набрать только в определенное время суток.

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