Забудьте про оцет: господині пояснили, чим та як насправді треба мити вікна, щоб не було розводів

Вікна можуть виглядати неестетично, якщо вони брудні, але якщо їх очистити неправильно, це може призвести до розводів. Щоб уникнути цього зовсім не обов'язково використовувати народні рецепти з оцтом.

Є простий побутовий метод, який очищає вікна без розводів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Господині радять мити вікна сумішшю засобу для миття посуду та води. Змішайте їх та розприскайте на вікна пульверизатором.

Читайте також: Чому після миття вікон залишаються розводи: пояснення експерта та ефективний мийний засіб

Своєю чергою Дін Скотт, який професійно миє вікна зазначив, що варто забути міфи про оцет і використовувати засіб для миття посуду та ганчірку з мікрофібри.

Засіб для миття посуду є основним продуктом у кожному домі. Однак важливо використовувати ганчірку саме з мікрофібри, щоб уникнути розводів.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!