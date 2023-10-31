Навіщо тримати ключі від машини в холодильнику

Сучасні автомобілі стають все більш технологічними та інтелектуальними. Йдеться не лише про стандартне обладнання чи різні пропоновані опції, а й про самі ключі.

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Електронні ключі до авто не потрібно вставляти в замок, щоб відкрити або заблокувати двері. Тепер усе робиться віддалено через підключення. Крім того, більше не потрібно використовувати ключ, щоб завести автомобіль – просто тримайте його в кишені або сумці, щоб швидко активувати запалювання.

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Ця нова технологія надає беззаперечної зручності, але призводить до певних ризиків, які не можна недооцінювати. Одним із головних недоліків є зростаюча ймовірність крадіжки автомобіля за допомогою ретрансляторів сигналу, пише SantePlusMag.

Як це працює?

Важливо розуміти, що "безключовий" ключ містить чіп, який "спілкується" з автомобілем, надсилаючи сигнал системі безпеки. Ця система, зчитуючи сигнал, дозволяє відкрити двері та запустити двигун. Зазвичай цей сигнал передається, лише якщо ви перебуваєте дуже близько до автомобіля.

Злодії використовують ретранслятори сигналу, які дозволяють відкривати машини навіть за сотні метрів, щоб непомітно викрасти їх без відома власників. Щоб убезпечити свій автомобіль, можна використовувати побутові прилади, які стають найкращими союзниками для збереження безпеки.

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"Зберігаючи ключі в холодильнику або навіть у морозилці, хвилі блокуються, і злодії більше не зможуть перехопити сигнал. Той самий принцип діє з мікрохвильовою піччю. Такі заходи можуть значно зменшити ризик крадіжки", – пише видання.

Зверніть увагу, що ключі варто зберігати так, щоб вони не пошкодилися від низьких температур.

Раніше ми повідомляли, для чого ключі від авто замотувати у фольгу чи класти в холодильник.

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