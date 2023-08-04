Навіщо зберігати авокадо у морозилці: ви будете здивовані

Часто авокадо продаються у магазинах недозрілими чи занадто м'якими. Буває так, що зелений авокадо дозріває вдома дуже швидко, а потім псується. Викидати такий дорогий фрукт шкода, тому ми з novyny.live підкажемо вам, як зберегти авокадо надовше.

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Заморозка у морозильній камері

Авокадо можна заморожувати у морозилці у герметичному пакеті чи контейнері.

При температурі від -15 градусів фрукт може зберігатися пів року.

Зазначимо, що повторно заморожувати авокадо не можна.

Заморожувати можна навіть недозрілий авокадо: після розморозки він стане м’яким, як стиглий плід.

Таке авокадо, адже заморозка позбавляє його від ворсинок всередині фрукта.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко розм‘якшити авокадо.