Зачем хранить авокадо в морозилке: вы будете удивлены

Часто авокадо продаются в магазинах недозрелыми или слишком мягкими. Бывает так, что зеленый авокадо созревает дома очень быстро, а потом портится. Выбрасывать такой дорогой фрукт жалко, поэтому мы с novyny.live подскажем вам, как сохранить авокадо подольше.

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Заморозка в морозильной камере

Авокадо можно замораживать в морозилке в герметичном пакете или контейнере.

При температуре от –15 градусов фрукт может сохраняться полгода.

Отметим, что повторно замораживать авокадо нельзя.

Замораживать можно даже недозрелое авокадо: после разморозки он станет мягким, как спелый плод.

Таково авокадо, ведь заморозка избавляет его от ворсинок внутри фрукта.

Напомним, мы уже писали, как быстро размягчить авокадо.