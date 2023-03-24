Навіщо люди стукають по дереву, щоб не наврочити: народні прикмети

Забобони – це суспільне явище, яке можна зустріти в будь-якій культурі та епосі. Вони можуть бути пов'язані з релігією, наукою, фольклором, прикметами та іншими аспектами життя. Одним з найбільш поширених забобонів є стукання по дереву.

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Марновірство, яке полягає в стуканні по дереву, виникло у давніх язичницьких культурах, що вірили в те, що духи та боги мешкають у деревах. Цей обряд захисту досі використовується людьми як автоматична реакція на певні ситуації, хоча мало хто замислюється над його справжнім походженням.

У минулому стукали по дереву, щоб закликати духів на допомогу. Цей звичай дуже стародавній та міжнародний, і в нього вірять у різних культурах з часів давнини. Також колись дерева були священними, і звернення до них гарантувало захист роду. Крім того, голосний стук заглушав голос людини, яка хвалилась, щоб уберегти від негативної енергії.

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Цей звичай пов'язаний з різними обрядами та прикметами. Іноді, люди стукали по дерев'яній поверхні, щоб зміцнити свої вірування та відчути зв'язок з природою.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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