Навіщо мити голову мінеральною водою: літній лайфхак

У повсякденному житті, газовану мінеральну воду краще використовувати для внутрішнього вживання, щоб насолодитися її освіжаючим ефектом. Проте, якщо незабаром ви збираєтесь у відпустку, ця корисна підказка може вам стати у нагоді.

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Часом, коли надворі стає дуже спекотно, ми маємо бажання випити літру мінеральної води за один раз, а може й вилити на себе деяку кількість води, щоб миттєво охолонути.

Насправді газована мінеральна вода може бути не менш ефективним косметичним засобом, ніж термальна вода. Проте експерти рекомендують використовувати її замість пілінгу або шампуню з м'яким очищуючим ефектом.

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На відміну від звичайної кранової води, мінералка містить вуглекислий газ, який відповідає за бульбашки у воді. Вуглекислота має властивість ефективно очищати, що особливо корисно для волосся після контакту з хлорованою водою басейну або морської води.

Щоб змити залишки хлору або солі з волосся, достатньо злити велику пляшку газованої води через волосся. Після цього можна використовувати відновлюючий бальзам або продовжити регулярне миття волосся шампунем, наприклад, через день.

До речі, деякі шампуні містять вуглекислий газ в своєму складі, саме для підсилення очищуючого ефекту. Вуглекислий газ допомагає поліпшити ріст волосся та зменшує виділення шкірного жиру, що сприяє почуттю свіжості і чистоти.

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