Закуска за 15 хвилин – рецепт тартару з помідорів
Веганський томатний тартар можна приготувати всього за 15 хвилин. Він є чудовою закускою: легкою та свіжою, яка прекрасно поєднується з м’ясом та рибою.Інгредієнти:
Інгредієнти:
– Томати – 4 шт.
– Лимон, сік – 1/4 шт.
– Петрушка, гілочка – 1 шт.
– Базилік, гілочка – 1 шт.
– Оливкова олія – 1 ст. л.
– Часник, зубчики – 0.5 шт.
– Сіль – за смаком
– Оцет бальзамічний – 1 ст. л.
– Цибуля червона ріпчаста – 0.5 шт.
Читайте також: Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт
Спосіб приготування:
1. Помийте та висушіть помідори та за допомогою виделки та гострого ножа наріжте їх невеликими кубиками.
2. За допомогою сита відіжміть зайву рідину. Перекладіть проціджені кубики томатів у велику миску.
3. Цибулю та зелень наріжте і додайте до нарізаних томатів. Додайте решту інгредієнтів та перемішайте.
4. Покладіть на тарілку спеціальну форму для тартара та наповніть її тартаром. Якщо форми немає – подавайте у склянці.
5. Відправте у холодильник на 10 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт дерунів з кабачка.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!