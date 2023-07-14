Залужний заявив, що не питатиме дозволу на удари по росії та повернення Криму

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що не запитуватиме дозволу у західних партнерів на завдання ударів по рф та повернення Криму. За його словами, для цього Україна буде використовувати зброю власного виробництва.

Про це Залужний сказав у інтерв’ю Washington Post. Він наголосив, що зараз ставить перед собою питання, як він може зменшити втрати.

Зазначається, що головнокомандувач починає ранок з інформації про втрати серед солдатів. Залужний каже, що відкладає скорботу на потім, щоб траур зараз не відволікав його від важливої роботи.

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Він додав, що через брак озброєння, відсутність нової західної авіації та умови союзників щодо ракет більшої дальності ЗСУ використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає.

"Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що путін... застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний додав, що це "наша проблема" і саме ми маємо вирішувати її.

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"На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде необхідно", – пояснив він.

Залужний також додав, що планує повернути Крим попри те, що деякі західні чиновники в приватному порядку турбуються про реакцію путіна.

"Як тільки у мене з'являться кошти, я щось зроблю. Мені все одно – мене ніхто не зупинить", – заявив він.

Раніше Залужний розповів про випадок, коли йому довелося розповідати матері загиблого пілота, що її син загинув під час виконання військового завдання. Головнокомандувач сказав, що у таких випадках йому важко стримати сльози.

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