Замочіть джинси перед пранням у цьому розчині, щоб вони не вицвіли

Після кількох прань улюблені джинси можуть втратити яскравість та насиченість кольору. Але є простий лайфхак, який допоможе уникнути цієї проблеми, і він не потребує значних витрат.

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Щоб зберегти колір джинсів після прання, використовуйте спеціальний підручний засіб. Про цей корисний трюк пише видання Express.

Для ефективного лайфхака вам знадобиться звичайний столовий оцет і кухонна сіль. Просто замочіть джинси у розчині цих інгредієнтів перед тим, як поставити їх у пральну машину. Це допоможе закріпити фарбу на тканині та сповільнити вицвітання.

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Крім того, рекомендується вивернути темні джинси навиворіт перед пранням та використовувати засіб для збереження кольору. Краще прати речі темних кольорів разом при низькій температурі.

Раніше стилісти розповіли, про які джинси варто забути цього сезону, аби не зіпсувати модний образ.

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