Замочите джинсы перед стиркой в этом растворе, чтобы они не выцвели

После нескольких стирок любимые джинсы могут потерять яркость и насыщенность цвета. Но есть простой лайфхак, который поможет избежать этой проблемы и не требует значительных затрат.

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Чтобы сохранить цвет джинсов после стирки, используйте специальное подручное средство. Об этом полезном трюке пишет издание Express.

Для эффективного лайфхака вам понадобится обычный столовый уксус и поваренная соль. Просто замочите джинсы в растворе этих ингредиентов, прежде чем поставить их в стиральную машину. Это поможет закрепить краску на ткани и замедлить выцветание.

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Кроме того, рекомендуется вывернуть темные джинсы наизнанку перед стиркой и использовать средство сохранения цвета. Лучше стирать вещи темного цвета вместе при низкой температуре.

Ранее стилисты рассказали, о каких джинсах стоит забыть в этом сезоне, чтобы не испортить модный образ.

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