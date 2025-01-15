Зарплати падають, але вимоги ростуть: хто отримує найвищі зарплати в українському IT

Медіанна зарплата українських IT-розробників зменшилася на 6%, досягнувши приблизно 3300 доларів. Найбільше падіння спостерігається серед Middle, Senior та Junior спеціалістів, в той час як зарплати професіоналів з понад 10-річним досвідом залишаються стабільними на рівні 5000 доларів.

Як повідомляє DOU, скорочення заробітних плат торкнулося майже всіх категорій IT-фахівців, за винятком тих, хто має досвід понад 10 років – їхні доходи залишилися незмінними на рівні 5000 доларів. Найбільше падіння зафіксовано серед таких категорій:

Медіанна зарплата для Tech Lead знизилася на 100 доларів і тепер становить 5600 доларів.

Для Architect скорочення склало 325 доларів, і їхня зарплата тепер 6500 доларів.

Senior-спеціалісти побачили падіння на 200 доларів, їхня медіанна зарплата зараз складає 4500 доларів.

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Що стосується Team Lead, їхні доходи залишилися на колишньому рівні і складають 5000 доларів. Для Middle-фахівців після року стабільності зарплата знизилася на 50 доларів, зараз вона становить 2450 доларів. Зарплати Junior-розробників також зменшилися: за півроку – на 35 доларів, за рік – на 50 доларів, до рівня 900 доларів.

Найбільше зниження заробітних плат зафіксовано серед Architect, Senior та Junior спеціалістів, де медіанні зарплати зменшилися на 4-5%. Згідно зі звітом, 10% розробників отримують більше 6250 доларів, а 1% – понад 10 000 доларів.

Загалом, найбільше падіння торкнулося фахівців з досвідом 4-5 років, де середнє скорочення становить 200-300 доларів. Щодо ситуації в різних містах:

У Києві зниження зарплат відбулося через падіння доходів Junior (до 950 доларів) та Senior (до 4800 доларів).

У Львові зниження торкнулося Middle-фахівців (до 2500 доларів), Senior (до 4600 доларів) та Team Lead (до 5700 доларів).

У Харкові, Дніпрі та Одесі ситуація залишилась стабільною.

У Вінниці, навпаки, спостерігається зростання зарплат.

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Продуктові компанії досі пропонують найвищі зарплати, але зростання виплат у них припинилося. У аутстафінгових компаніях зарплати продовжують знижуватися, тоді як в аутсорсингових компаніях та стартапах падіння тимчасово зупинилося.

Серед спеціалізацій найбільше постраждали Back-end, Mobile та Full Stack розробники, особливо на рівнях Middle та Senior. У сегменті Front-end зниження зарплат припинилося, за винятком Lead, Staff та Principal спеціалістів.

У сфері Desktop та Embedded-розробки зарплати залишаються нижчими за середні по ринку. Найвищі медіанні зарплати за мовами програмування отримують фахівці зі Scala, які заробляють близько 6000 доларів. Незважаючи на загальне падіння, спеціалісти, що працюють з Kotlin, Java, Swift та Go, продовжують отримувати більше за середній рівень.

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