Зарплаты падают, но требования растут: кто получает самые высокие зарплаты в украинском IT

Медианная зарплата украинских IT-разработчиков уменьшилась на 6%, достигнув примерно 3300 долларов. Наибольшее падение наблюдается среди Middle, Senior и Junior специалистов, в то время как зарплаты профессионалов с более чем 10-летним опытом остаются стабильными на уровне 5000 долларов.

Как сообщает DOU, сокращение заработных плат коснулось почти всех категорий IT-специалистов, за исключением имеющих опыт более 10 лет – их доходы остались неизменными на уровне 5000 долларов. Наибольшее падение зафиксировано среди следующих категорий:

Медианская зарплата для Tech Lead снизилась на 100 долларов и теперь составляет 5600 долларов.

Для Architect сокращение составило 325 долларов и их зарплата теперь 6500 долларов.

Senior-специалисты увидели падение на 200 долларов, их медиа зарплата сейчас составляет 4500 долларов.

Читайте также: В некоторых сферах в Украине произошел резкий рост зарплат: кому почти вдвое подняли оклады

Что касается Team Lead, то их доходы остались на прежнем уровне и составляют 5000 долларов. Для Middle-специалистов после года стабильности зарплата снизилась на 50 долларов, сейчас она составляет 2450 долларов. Зарплаты Junior-разработчиков также уменьшились: за полгода – на 35 долларов, за год – на 50 долларов, до уровня 900 долларов.

Наибольшее снижение зарплат зафиксировано среди Architect, Senior и Junior специалистов, где медианные зарплаты уменьшились на 4-5%. Согласно отчету, 10% разработчиков получают более 6250 долларов, а 1% – более 10 000 долларов.

В общем, наибольшее падение коснулось специалистов с опытом 4-5 лет, где среднее сокращение составляет 200-300 долларов. Относительно ситуации в разных городах:

В Киеве снижение зарплат произошло из-за падения доходов Junior (до 950 долларов) и Senior (до 4800 долларов).

Во Львове снижение коснулось Middle-специалистов (до 2500 долларов), Senior (до 4600 долларов) и Team Lead (до 5700 долларов).

В Харькове, Днепре и Одессе ситуация осталась стабильной.

В Виннице, напротив, наблюдается рост зарплат.

Читайте также: На 30% больше: названы три сферы, где в Украине резко повысили зарплаты

Продуктовые компании до сих пор предлагают самые высокие зарплаты, но рост выплат у них прекратился. В аутстафинговых компаниях зарплаты продолжают снижаться, в то время как в аутсорсинговых компаниях и стартапах падение временно остановилось.

Среди специализаций наиболее пострадали Back-end, Mobile и Full Stack разработчики, особенно на уровнях Middle и Senior. В сегменте Front-end снижение зарплат прекратилось, за исключением Lead, Staff и Principal специалистов.

В сфере Desktop и Embedded-разработки зарплаты остаются ниже средних по рынку. Самые высокие медианные зарплаты по языкам программирования получают специалисты из Scala, зарабатывающие около 6000 долларов. Несмотря на общее падение, специалисты, работающие с Kotlin, Java, Swift и Go, продолжают получать больше среднего уровня.

Ранее мы говорили, что на рынке труда катастрофический дефицит кадров, которых специалистов не хватает и почему.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!