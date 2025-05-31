Чи зараховується декрет до страхового стажу: роз’яснення для українок

В Україні декретна відпустка може бути включена до страхового стажу. Проте це залежить від її виду та тривалості.

Так, відпустка, що надається у зв’язку з вагітністю та пологами, оплачується за кошти Фонду соціального страхування і повністю враховується до страхового стажу, незалежно від того, яку форму зайнятості має жінка. Про це повідомляє "24 Канал".

Ця відпустка охоплює 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 – після. Якщо мають місце ускладнення під час пологів або народжуються двоє чи більше дітей, тривалість відпустки продовжується до 140 або навіть 180 днів.

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Відпустка по догляду за дитиною надається без виплати заробітної плати та зазвичай не включається до страхового стажу — лише до загального трудового.

Варто зауважити, що винятком можуть бути періоди до 28 лютого 2001 року, які за певних обставин можуть бути зараховані.

Якщо в період цієї відпустки особа отримувала державну допомогу, цей час може бути зарахований до страхового стажу. Для підтвердження такого стажу можуть знадобитися наступні документи:

свідоцтво про народження дитини;

довідка з органів соцзахисту про виплату допомоги;

витяг з трудової книжки або дані з Реєстру застрахованих осіб.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, який страховий стаж зараз не враховується.

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