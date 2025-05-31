Зачисляется ли декрет в страховой стаж: разъяснение для украинок

В Украине декретный отпуск может быть включен в страховой стаж. Однако это зависит от его вида и продолжительности.

Так, отпуск, предоставляемый в связи с беременностью и родами, оплачивается за средства Фонда социального страхования и полностью учитывается в страховой стаж, независимо от того, какую форму занятости имеет женщина. Об этом сообщает "24 Канал".

Этот отпуск охватывает 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 – после. Если имеют место осложнения во время родов или рождаются двое или более детей, продолжительность отпуска продлевается до 140 или даже 180 дней.

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Отпуск по уходу за ребенком предоставляется без выплаты заработной платы и обычно не включается в страховой стаж – только в общий трудовой.

Стоит заметить, что исключением могут быть периоды до 28 февраля 2001 года, которые при определенных обстоятельствах могут быть зачислены.

Если в период этого отпуска лицо получало государственную помощь, это время может быть зачислено в страховой стаж. Для подтверждения такого стажа могут понадобиться следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

справка из органов соцзащиты о выплате пособия;

выписка из трудовой книжки или данные из Реестра застрахованных лиц.

Напомним, ранее украинцам рассказали, какой страховой стаж сейчас не учитывается.

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