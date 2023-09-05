Зацвітуть у перші тижні весни: які квіти варто посадити восени

Не всі дачники асоціюють осінні місяці з квітковою посадкою. Але саме цей період може виявитися важливим для створення яскравого та барвистого саду на наступний сезон. Однією з корисних практик осіннього садівництва є висадка цибулин деяких рослин.

UAportal розповість, чому варто висаджувати цибулини восени. Осіннє садівництво цибулин – це чудовий спосіб зробити сад яскравим та барвистим у весняний період. Відповідно до правильних настанов і обраного рослинного матеріалу, ви можете насолоджуватися яскравою квітковою клумбою вже наступної весни.

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Головний аргумент – цибулини потребують "загартування" нижньої частини стебла, і вони відмінно впораються з цим завданням, перебуваючи в ґрунті в холодну пору року. У результаті ви отримаєте красиву клумбу, яка розквітне вже в перші весняні тижні.

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Серед квітів, які підходять для осінньої посадки цибулин, варто виділити крокуси, нарциси та тюльпани. Вони успішно "зимують" та демонструють прекрасний ріст у весняний період.

Важливо висаджувати цибулини вчасно, до того, як температура повітря стане мінусовою. Пізня посадка може завдати шкоди рослинам, а надто рання може призвести до їхнього несвоєчасного росту.

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