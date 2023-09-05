Зацветут в первые недели весны: какие цветы следует посадить осенью

Не все дачники ассоциируют осень с цветочной посадкой. Но именно этот период может оказаться важным для создания яркого и красочного сада на следующий сезон. Одной из полезных практик осеннего садоводства высадка луковиц некоторых растений.

UAportal расскажет, почему следует высаживать луковицы осенью. Осеннее садоводство луковиц – это отличный способ сделать сад ярким и красочным в весенний период. Согласно правильным установкам и выбранному растительному материалу, вы можете наслаждаться яркой цветочной клумбой уже следующей весной.

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Главный аргумент – луковицы нуждаются в "закаливании" нижней части стебля, и они отлично справятся с этой задачей, находясь в почве в холодное время года. В результате вы получите красивую клумбу, которая расцветет уже в первые весенние недели.

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Среди цветов, подходящих для осенней посадки луковиц, следует выделить крокусы, нарциссы и тюльпаны. Они успешно зимуют и демонстрируют прекрасный рост в весенний период.

Важно высаживать луковицы вовремя до того, как температура воздуха станет минусовой. Поздняя посадка может нанести вред растениям, особенно ранняя может привести к их несвоевременному росту.

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