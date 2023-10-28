Здорова осіння їжа: рецепт вершкового супу з броколі
Цей суп за рецептом від Shuba чудово смакуватиме у холодні осінні вечори. Він не лише ситний, але й корисний.
Інгредієнти:
Вода – 2.2 л
Куряче філе – 700 г
Броколі – 400 г
Цвітна капуста – 400 г
Сметана 20% – 200 г
Цибуля ріпчаста – 200 г
Сіль – за смаком
Копчена паприка – 2 ч. л.
Куркума – 1 ч. л.
Мелений коріандр – 1 ч. л.
Перець чорний мелений – 0.5 ч. л.
Зелень – 10 г
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Спосіб приготування:
1. Філе наріжте невеликими шматочками, покладіть у каструлю, залийте водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, періодично знімаючи піну.
2. Розберіть на суцвіття броколі й цвітну капусту та відправте у каструлю. Посоліть, додайте спеції, перемішайте і варіть 25-30 хвилин на помірному вогні.
3. У кінці додайте сметану й подрібнену зелень.
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