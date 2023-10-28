Здоровая осенняя еда: рецепт сливочного супа из брокколи
Этот суп по рецепту от Shuba будет прекрасно смаковать в холодные осенние вечера. Он не только сытный, но и полезный.
Ингредиенты:
Вода – 2.2 л
Куриное филе – 700 г
Брокколи – 400 г
Цветная капуста – 400 г
Сметана 20% – 200 г
Лук репчатый – 200 г
Соль – по вкусу
Копченая паприка – 2 ч. л.
Куркума – 1 ч. л.
Молотый кориандр – 1 ч. л.
Перец черный молотый – 0.5 ч. л.
Зелень – 10 г
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Способ приготовления:
1. Филе нарежьте небольшими кусочками, уложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения периодически снимая пену.
2. Разберите на соцветие брокколи и цветную капусту и отправьте в кастрюлю. Посолите, добавьте специи, перемешайте и варите 25-30 минут на умеренном огне.
3. В конце добавьте сметанную и измельченную зелень.
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